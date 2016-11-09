Каток на Красной площади начнет работать 29 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей площадки.

Каток будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 до конца февраля. Новый сеанс катания будет начинаться каждые полтора часа вместе с боем курантов на Спасской башни. Планируется, что на катке также будут проходить различные турниры и праздничные мероприятия.

Всего зимой 2016/2017 года в Москве будут работать более 1,4 тысячи катков, из них около 200 — с искусственным льдом. В частности, каток в парке Горького откроется 17 ноября, на ВДНХ — 25 ноября.

