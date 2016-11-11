На YouTube 11 и 12 ноября все желающие могут следить за онлайн-чтениями романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом The Village рассказали представители проекта.

Узнать расписание чтений можно по ссылке. Отрывки из романа в метро прочитают телеведущие Дмитрий Хрусталёв и Софико Шеварднадзе, лидер группы Tesla Boy Антон Севидов, другие певцы и видеоблогеры, а также представители Московского метрополитена.

Онлайн-чтения организует компания Google. Проект «Мастер и Маргарита. Я там был» приурочен к 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова и 50-летию первого издания романа.