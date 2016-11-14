С 16 по 20 ноября в кинотеатре «Иллюзион» в Москве и с 18 по 20 ноября в «Авроре» в Санкт-Петербурге покажут ретроспективу творчества братьев Жан-Пьера и Люка Дарденнов.

Показ в «Иллюзионе» откроется со вступительного слова критика Антона Долина и продолжится беседой старшего брата Люка Дарденна со зрителями. Ожидается, что он представит свою книгу «За спинами наших картин», а также новый фильм «Неизвестная!», созданный совместно с младшим братом.

В программу показов войдут картины «Обещание» (1996), «Розетта» (1999) и «Неизвестная!» (2016), в Москве также покажут фильмы «Сын» (2002) и «Дитя» (2005). Фильмы будут показывать на языке оригинала с субтитрами. Узнать расписание в Москве и Петербурге и заказать билеты можно на сайте организатора.