В центре современного искусства «Винзавод» 18 ноября откроется экспозиция «Карикатуристы за права человека». Об этом The Village рассказали представители музея.

На выставке соберут работы 28 художников из стран Европы и Северной Америки, среди которых известные карикатуристы и иллюстраторы — Герхард Хедерер, Адам Корпак, Ежи Глушек и Карол Чизмазия. Работы этих художников публикуются в изданиях: Le Monde, The Guardian, Wall Street Journal, The New York Times и других. По словам организаторов, цель выставки — разъяснить права человека в современном мире.

Экспозиция будет работать до 10 декабря. Вход свободный.