Во дворце спорта «Динамо» в Крылатском 26 ноября состоится первый инклюзивный фестиваль спорта и музыки «На одной волне». Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль объединит на одной площадке профессиональных спортсменов и людей с ограниченными возможностями. Участниками среди прочих станут 19-летний фитнес-блогер из Архангельска Сергей Кутовой, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова и телеведущая Евгения Воскобойникова.

Гостей ждут мастер-классы по баскетболу от Федерации баскетбола на колясках, мастер-класс по йоге, тренировки по MMA, адаптированный мастер-класс по CrossFit и мастер-класс по танцам от Федерации спортивных танцев на колясках.

В рамках фестиваля также состоится благотворительный аукцион, все средства от которого передадут фонду помощи детям-инвалидам Red Nose.

Вход на фестиваль бесплатный, по регистрации.