В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет 15-й фестиваль немецкого кино. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль продлится с 30 ноября до 5 декабря. Он откроется премьерой комедии «Ну все, я пошел!», которую представит ее режиссер, Юлия фон Хайнц. Также в программе — показ новой работы Даниэля Брюля «Я и Камински», фильма Фатиха Акина «Гуд бай, Берлин!», претендента на премию «Оскар» «Тони Эрдманн» и исторической ленты «Государство против Фрица Бауэра».

Всего покажут более дюжины кинокартин из Германии. Фильмы будут идти на языке оригинала с русскими субтитрами.

Расписание сеансов можно узнать на сайте кинотеатра.