В клубе «Родня» в воскресенье, 27 ноября, пройдет виниловый маркет. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

На двух этажах клуба магазины виниловых пластинок из Москвы и Санкт-Петербурга, известные диджеи и частные коллекционеры выставят на продажу свои пластинки.

На маркете можно будет найти новинки всех жанров и направлений, уникальные и редкие пластинки, раритетные издания. Также пройдут мастер-классы и лекции.

Маркет пройдет с 13:00 до 23:00. Вход свободный.