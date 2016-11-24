На дизайн-заводе «Флакон» с 16 по 18 декабря пройдет новогодняя итальянская ярмарка Mercatino di Natale. Об этом The Village рассказали ее представители.

Посетители ярмарки смогут купить здесь традиционные средиземноморские продукты, кофе, десерты, пиццу и органические бьюти-товары. Также здесь можно будет найти сувениры и подарки к праздникам. На местном фуд-корте желающие смогут попробовать пасту ручной работы, брускетты, римские печенья, тосканские кантуччи и другие блюда разных регионов Италии. На Mercatino di Natale помимо прочего будут идти тематические мастер-классы и бесплатные уроки итальянского.

Платить за вход на мероприятие не надо. Ярмарка состоится 16, 17 и 18 декабря с 12:00 до 21:00 по адресу: дизайн-завод «Флакон», ул. Большая Новодмитровская, 36, пространство SPACE.