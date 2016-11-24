В Музее современного искусства «Гараж» покажут «спектакль-невидимку» по повести Чарльза Диккенса «Рождественская история». Об этом The Village сообщили его организаторы.

Постановка пройдет в новом театральном формате: зрителям предложат завязать глаза на время спектакля. Все действие будет восприниматься участниками через звуки, запахи и тактильные ощущения.

Спектакль состоится в рамках программы поддержки детей с нарушениями зрения при содействии благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Для детей, которые имеют проблемы со зрением, проведут бесплатные показы 19 декабря в 16:00 и 25 декабря в 15:00 и 18:00. Премьера спектакля для широкой публики состоится 6 и 7 января.