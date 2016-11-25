На площади Революции в середине декабря откроют Ледовый театр с бесплатным катком. Об этом The Village сообщили его организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество», в рамках которого будет работать каток.

На катке с 18 декабря по 10 января дважды в день будут показывать бесплатные постановки — «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Чиполлино» и «Белоснежка». Балет на льду представит фигурист Петр Чернышев. В спектаклях примут участие более 50 спортсменов.

В перерывах между постановками каток будет работать для посетителей бесплатно. Организаторы обещают предоставить бесплатный прокат коньков и услуги профессиональных тренеров. Расписание спектаклей можно узнать на сайте столичной мэрии.