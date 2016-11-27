Вечеринка Moscow Burning Man Decompression
В Москве 26 ноября прошла afterparty крупнейшего американского фестиваля Burning Man под названием Decompression. Адрес места проведения вечеринки держался в секрете до последнего — его объявили прямо накануне события в соцсетях. Вечеринка прошла на территории BEREG District по адресу Саввинская Набережная 12, строение 8. Судя по отзывам горожан, на вход здесь работала только одна дверь — это привело к огромной очереди, из-за чего некоторые так и не смогли попасть на мероприятие. Однако те, кто выстоял очередь, делятся снимками с арт-объектами, танцами и яркими костюмами посетителей. The Village посмотрел в соцсетях, как в этом году прошел Moscow Burning Man Decompression.
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