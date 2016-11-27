В Москве 26 ноября прошла afterparty крупнейшего американского фестиваля Burning Man под названием Decompression. Адрес места проведения вечеринки держался в секрете до последнего — его объявили прямо накануне события в соцсетях. Вечеринка прошла на территории BEREG District по адресу Саввинская Набережная 12, строение 8. Судя по отзывам горожан, на вход здесь работала только одна дверь — это привело к огромной очереди, из-за чего некоторые так и не смогли попасть на мероприятие. Однако те, кто выстоял очередь, делятся снимками с арт-объектами, танцами и яркими костюмами посетителей. The Village посмотрел в соцсетях, как в этом году прошел Moscow Burning Man Decompression.

Видео опубликовано Zelenov Andrey, Moscow (@zelenovandrey) Ноя 26 2016 в 2:38 PST

#прямойрепортаж #головавмишуре #скороскороновыйгод Фото опубликовано Nata Liss (@lissnata) Ноя 26 2016 в 2:12 PST

🔷 Фото опубликовано Zelenov Andrey, Moscow (@zelenovandrey) Ноя 26 2016 в 2:35 PST

#этонадовидеть#burningman #decompression#moscownight#nightparty#goodmood# Фото опубликовано Настасья (@nastassjag) Ноя 26 2016 в 4:08 PST

Фото опубликовано yulia gulyan | юля гулян (@yululyan) Ноя 26 2016 в 12:53 PST

💚 Видео опубликовано Zelenov Andrey, Moscow (@zelenovandrey) Ноя 26 2016 в 2:35 PST

С главным организатором #burningmandecompression Олегом Толстым ❤ Фото опубликовано Eldar Sabitov (@creative__one) Ноя 26 2016 в 6:13 PST

В костюме человека без фантазии) #burningmanmoscow #part-time #moscow Фото опубликовано Anna Latova (@anna.latova) Ноя 26 2016 в 10:20 PST

Вот и человек с головой животного. Mid autumn night dream #decompression #burningman Фото опубликовано Ksenia Sam (@happy_kss) Ноя 26 2016 в 2:39 PST

Супэр 📸@lidochekzuzu Фото опубликовано Nikita Zabelin (@zabelin) Ноя 26 2016 в 7:08 PST

Я помоему ни разу не видела адскую очередь на такую вечеринку. Огромная площадка, с многочисленными арт объектами, люди в каких то сумасшедших костюмах и большинство в сумасшедшем состоянии. Такого формата я еще не видела) Фото опубликовано ULEKREDBULL (@ulekredbull) Ноя 26 2016 в 2:47 PST

Рад был увидеться 👌🏻😉 #decompression#burningman2016#moscow Фото опубликовано Sergey Stavchuk (@sergeystavchuk) Ноя 27 2016 в 12:52 PST

#занеслослучайно Фото опубликовано @julcoco Ноя 27 2016 в 12:50 PST

Что стоило зайти сюда ?)) практически ничего 😂😂 #burningman Видео опубликовано Bruce Lee (@soychica_) Ноя 26 2016 в 7:12 PST

Фото опубликовано Laduka (@laduka_dau) Ноя 26 2016 в 5:03 PST

Фото опубликовано Tanya Klimova (@tyudzu) Ноя 26 2016 в 4:20 PST