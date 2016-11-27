В Москве 26 ноября прошла afterparty крупнейшего американского фестиваля Burning Man под названием Decompression. Адрес места проведения вечеринки держался в секрете до последнего — его объявили прямо накануне события в соцсетях. Вечеринка прошла на территории BEREG District по адресу Саввинская Набережная 12, строение 8. Судя по отзывам горожан, на вход здесь работала только одна дверь — это привело к огромной очереди,  из-за чего некоторые так и не смогли попасть на мероприятие. Однако те, кто выстоял очередь, делятся снимками с арт-объектами, танцами и яркими костюмами посетителей. The Village посмотрел в соцсетях, как в этом году прошел Moscow Burning Man Decompression.

#прямойрепортаж #головавмишуре #скороскороновыйгод

Фото опубликовано Nata Liss (@lissnata)

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Фото опубликовано Zelenov Andrey, Moscow (@zelenovandrey)

#этонадовидеть#burningman #decompression#moscownight#nightparty#goodmood#

Фото опубликовано Настасья (@nastassjag)

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Видео опубликовано Zelenov Andrey, Moscow (@zelenovandrey)

С главным организатором #burningmandecompression Олегом Толстым ❤

Фото опубликовано Eldar Sabitov (@creative__one)

В костюме человека без фантазии) #burningmanmoscow #part-time #moscow

Фото опубликовано Anna Latova (@anna.latova)

Вот и человек с головой животного. Mid autumn night dream #decompression #burningman

Фото опубликовано Ksenia Sam (@happy_kss)

Супэр 📸@lidochekzuzu

Фото опубликовано Nikita Zabelin (@zabelin)

Рад был увидеться 👌🏻😉 #decompression#burningman2016#moscow

Фото опубликовано Sergey Stavchuk (@sergeystavchuk)

#занеслослучайно

Фото опубликовано @julcoco

Что стоило зайти сюда ?)) практически ничего 😂😂 #burningman

Видео опубликовано Bruce Lee (@soychica_)