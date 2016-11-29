На «Трехгорной мануфактуре» в корпусе «Надежда» с 23 по 25 декабря пройдет «Ламбада-маркет». Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

В ярмарке, по расчетам организаторов, примут участие около 170 магазинов и дизайнеров, которые представят одежду, украшения, аксессуары, обувь, мебель, игрушки, книги и вещи для интерьера. На местном фуд-корте разместятся около 20 участников с уличной и домашней едой, сэндвичами, воками, пирогами, пирожными, бургерами, хот-догами, а также кухней разных народов мира. Также на зимнем «Ламбада-маркете» в этот раз откроют две музыкальные точки.

Кроме того, с 15 по 30 декабря на Даниловском рынке будет работать временная поп-ап-точка «Ламбада-маркета». Здесь будет представлено более 80 дизайнеров и магазинов. Каждые пять дней состав участников будет меняться.