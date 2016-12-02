В «Экспоцентре» 17 декабря пройдет музыкально-технический игровой фестиваль WarGamingFest. Об этом The Village сообщили его организаторы.

На фестивале организуют различные квесты и игровые зоны. Для победителей подготовили призы. Кроме того, участники выставки смогут посетить тематические фотостудии.

Также на территории «Экспоцентра» установят музыкальную сцену, на который выступят группа «Би-2» и другие музыканты.

Цена стандартного билета — 950 рублей, детского — 500 рублей, семейного — 1 900 рублей, а VIP — 3 500 рублей. Приобрести билеты можно на сайте мероприятия.