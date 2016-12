В клубе Gipsy в Москве состоятся два мероприятия Concept Market. Об этом The Village сообщили организаторы маркета.

11 декабря с 12:00 до 23:00 здесь пройдет Total Winter Sale. На нем представят продукцию более 80 дизайнеров одежды, аксессуаров и обуви, таких как Pirosmani Studio, Mixed Feelings, Sensorium, IshikiI, Curly House, Angulo.Moscow, Void Shoes, White Crow, The Party Dress, Naidal, Not My Size, Ki-No Concept, Sandro Sherents и Ttomahouse. Также на маркете будет работать зона с профессиональными стилистами и визажистами, зона татуировок и фотозона. Кроме того, организаторы устроят лекторий и откроют детскую зону и зону с виниловыми пластинками.

25 декабря в 12:00 начнется Christmas Fashion Day, который продлится до ночи. Здесь можно будет найти одежду, аксессуары, подарочные наборы, свечки, елочные игрушки и косметику. Гостей также ждет развлекательная программа с участием электронных музыкальных групп и диджеев. В течение всего дня будут проходить модные показы.