На дизайн-заводе «Флакон» пройдет серия новогодних маркетов: индийский «Delhi базар», Italian Week Festival» и «Базар Вокзал». Об этом сообщает пресс-служба «Флакона».

На «Delhi базаре» будут представлены индийские бренды, производящие аюрведическую косметику, блюда национальной кухни, специи, одежду в этностиле, ароматические масла и украшения. «Delhi базар» расположится в пространстве «Куб», где посетители смогут послушать концерты этнической музыки, поесть в ресторанном дворике и поучаствовать в различных активностях в индийском стиле.

В пространстве «Кафедра» расположится «Базар Вокзал», где гостям предложат одежду, аксессуары, авторские украшения и косметику из разных стран Европы, Африки и Америки. Также в программе — детская анимация, мастер-классы и визит Деда Мороза. У входа на «Кафедру» будет стоять пицца-мобиль и кофе, а внутри можно будет поесть на фуд-корте с разными европейскими десертами.

Итальянская ярмарка Mercatino di Natale пройдет в обновленном пространстве «Спейс». Посетители ярмарки смогут купить здесь традиционные средиземноморские продукты, кофе, десерты, пиццу и органические бьюти-товары. Кроме того, посетителей ждут бесплатные уроки итальянского языка.