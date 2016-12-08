Лучшие видео в российском YouTube за 2016 год
YouTube подвел итоги 2016 года и назвал самые популярные ролики и музыкальные клипы в своем русскоязычном сегменте. Рейтинг опубликован в блоге компании Google, которая владеет видеосервисом. Там также можно найти рейтинга самых популярных в мире роликов и клипов.
Топ-10 самых быстрорастущих по просмотрам видео в России в 2016 году:
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Видео содержит нецензурную лексику
Видео содержит нецензурную лексику
Топ-10 самых быстрорастущих музыкальных видео в России в 2016 году:
Место
Исполнитель — песня
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Видео содержит нецензурную лексику
Видео содержит нецензурную лексику
Видео содержит нецензурную лексику
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