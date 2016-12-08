YouTube подвел итоги 2016 года и назвал самые популярные ролики и музыкальные клипы в своем русскоязычном сегменте. Рейтинг опубликован в блоге компании Google, которая владеет видеосервисом. Там также можно найти рейтинга самых популярных в мире роликов и клипов.

Топ-10 самых быстрорастущих по просмотрам видео в России в 2016 году:

Место Название ролика Предупреждение

VERSUS #4 (сезон III): Хованский VS Ларин Видео содержит нецензурную лексику

ВЕРСУС с СОБОЛЕВЫМ? (#коляхейтер) Видео содержит нецензурную лексику

Топ-10 самых быстрорастущих музыкальных видео в России в 2016 году:

Место Исполнитель — песня Предупреждение

Ленинград — Экспонат Видео содержит нецензурную лексику