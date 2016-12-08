YouTube подвел итоги 2016 года и назвал самые популярные ролики и музыкальные клипы в своем русскоязычном сегменте. Рейтинг опубликован в блоге компании Google, которая владеет видеосервисом. Там также можно найти рейтинга самых популярных в мире роликов и клипов. 

Топ-10 самых быстрорастущих по просмотрам видео в России в 2016 году:

Место

Название ролика

Предупреждение

Маша и Медведь - Эх, прокачу! (Серия 55)

VERSUS #4 (сезон III): Хованский VS Ларин

Видео содержит нецензурную лексику

ИВАНГАЙ FEAT. TRINERGY - ХАЮ-ХАЙ

Барбоскины - 158 серия. Здравствуй, Дедушка Мороз. Мультики про Новый год

ВЕРСУС с СОБОЛЕВЫМ? (#коляхейтер)

Видео содержит нецензурную лексику

Ярослава Дегтярёва. "Кукушка" - Слепые прослушивания - Голос Дети - Сезон 3

10 ЛАЙФХАКОВ С МАГНИТАМИ

Семён Слепаков: Обращение к народу

Вечерний Ургант. Николай Басков & Иван Ургант – PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) (30.09.2016)

☼ МОЁ УТРО \ MY MORNING ROUTINE ☼ |MARYANA RO|

Топ-10 самых быстрорастущих музыкальных видео в России в 2016 году: 

Место

Исполнитель — песня

Предупреждение

Ленинград — Экспонат

Видео содержит нецензурную лексику

Тимати feat. Егор Крид - Где ты, где я 

Kristina Si - Хочу 

Enjoykin — Ламповая Няша

Время и Стекло - Навернопотомучто

Quest Pistols Show - Непохожие 

Мот - Капкан (премьера клипа, 2016)

Видео содержит нецензурную лексику

Sergey Lazarev - You are the only one 

PHARAOH & Boulevard Depo - 5 Минут Назад

Видео содержит нецензурную лексику

Потап и Настя - Умамы