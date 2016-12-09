В арт-пространстве «Символ» 17, 18, 24 и 25 декабря пройдет рождественская ярмарка «Новогодний арт-городок». Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

На ярмарке организуют сказку-квест с участием Деда Мороза, домашнюю ярмарку с изделиями ручной работы и конкурс снеговиков, в котором нужно будет создать снеговика из любых подручных материалов.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы, во время которых можно будет научиться расписывать деревянные игрушки и новогодние шары, создавать новогодние украшения в виде ангелов и снежинок и изготавливать брошки из фетра.

Принять участие в мастер-классах можно бесплатно по предварительной регистрации.