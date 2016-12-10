The Village возобновляет рубрику выходного дня, в которой сотрудники редакции делятся полезными советами, собственными наблюдениями и находками. В новом выпуске рассказываем о документальном фильме режиссера Виталия Манского «В лучах солнца», который все еще можно увидеть на большом экране.

Кристина Сафонова, корреспондент The Village: В кадре — эпизод из жизни восьмилетней северокорейской девочки Зин Ми, которая живет в столице лучшей страны мира и готовится к вступлению в Детский союз. Зин Ми ходит в самую престижную школу, где, сидя рядом с другими такими же девочками, слушает об «уважаемом лидере и генералиссимусе Ким Ир Сене» и по команде учительницы называет «америкашек и япошек» подлецами и негодяями.

Отец Зин Ми работает главным инженером на швейной фабрике, мать трудится на заводе по производству соевого молока. Во время ужина, который проходит в одной из комнат просторной квартиры в самом центре города, семья много смеется и говорит о пользе кимчи. За этим тщательно следят представители северокорейских властей, без которых съемочная группа не имеет права даже выйти на улицу.

Из комментариев в самом начале фильма понятно, что съемка проходила по сценарию, который предоставили северокорейские партнеры. Они же перевезли семью из крошечной квартиры на окраине в свежеотремонтированную в престижном районе города, а также помогли отцу Зин Ми переквалифицироваться из журналиста в инженеры, а ее матери — поменять место работы в заводской столовой на образцовый завод.

Благодаря тому что команда Манского использовала камеру с двумя видеокартами, одна из которых отдавалась северокорейским кураторам в конце каждого съемочного дня, в авторскую версию фильма вошли сцены его подготовки. Так, из соседней комнаты появляется человек и говорит семье Зин Ми смеяться громче, как будто они «выпили», он же подсказывает, что кимчи предотвращает не только старение, но и рак. Непрекращающиеся корректировки сценария увеличивают план выработки цеха, где трудится отец девочки, со 150 до 200 %, а также способствуют тому, что дети танцуют патриотичнее.

Помимо кадров, снятых по сценарию, и режиссерских комментариев, в фильм вошло много деталей, отражающих реальную жизнь Пхеньяна. К примеру, вот маленькая девочка борется с желанием уснуть во время выступления пожилого ветерана, обвешанного многочисленными орденами. А вот через дырку в занавеске в гостиничном номере, где проживала съемочная группа, видно, как люди во время отключения света несколько минут толкают троллейбус.

Сдав в министерство культуры 52-минутный фильм по северокорейскому сценарию, Манский создал авторскую версию картины, которая и была представлена осенью 2015 года в рамках международных фестивалей документального кино. И если западные кинокритики высоко оценили фильм, назвав его «увлекательным исследованием государственной пропаганды, выявляющим мрачную правду, которой не дают войти в кадр», то в России картина получила неоднозначную оценку. Так, представитель президента РФ по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посчитал, что режиссер злоупотребил доверием северокорейских партнеров и тем самым обрек их на жестокое наказание, а историк-кореевед и профессор Университета Корё Татьяна Габрусенко обвинила Манского в искажении фактов.

Несмотря на многочисленные протесты властей Северной Кореи, «В лучах солнца» все-таки вышел в российский прокат — правда, только год спустя, в октябре 2016-го. Сейчас в Москве его можно посмотреть лишь в Центре документального кино. А так как качество ленты в интернете оставляет желать лучшего, советуем вам забронировать билет в ближайшее время.