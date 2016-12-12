В саду «Эрмитаж» с 17 по 30 декабря пройдет предновогодняя «Снежная ярмарка». Об этом The Village сообщили представители сада.

Посетители ярмарки смогут купить керамику, домашний декор, елочные украшения, одежду и аксессуары.

Кроме того, в «Эрмитаже» организуют елочный базар, на котором можно будет выбрать русскую сосну, а также русскую, сербскую или датскую ель. Деревья, представленные на ярмарке, выращены в питомнике специально для новогодних мероприятий.

Ярмарка будет работать каждый день с 11:00 до 21:00. Вход свободный.