«Газпром-медиа холдинг» создала киностудию «КИТ» для производства сериалов, а также полнометражных и документальных фильмов. Об этом The Village сообщили представители компании.

«КИТ» расшифровывается как «Кино и Телевидение». Киностудия вошла в структуру группы компаний ГПМ КИТ.

Руководит киностудией КИТ режиссер и продюсер Джаник Файзиев. Сейчас в производстве «КИТ» находятся 18 сериалов, которые планируется показывать в прайм-тайм по телеканалам НТВ, ТНТ и «Первому каналу». Среди ключевых проектов: «Охота на дьявола» с Сергеем Безруковым и «Мертв на 99 %» с Алексеем Чадовым.

В будущем студия намерена производить сериалы как для телеканалов холдинга, так и для других вещателей. Ведутся переговоры с «Россией», СТС, «Пятым каналом», ТВ-3 и другими.

Также, «КИТ» вместе с компанией «Централ Партнершип» подготовила два полнометражных фильма – блокбастер «Легенда о Коловрате» и фильм о событиях времен блокады Ленинграда под рабочим названием «Невский пятачок».

В 2017 году на базе киностудии «КИТ» запланирован запуск производства около 300 часов высокобюджетных сериалов и трех полнометражных кинофильмов.