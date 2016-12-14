Видео-сервис Amazon Prime Video 14 декабря стал доступен в более чем 200 странах, включая Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Amazon, которые присутствовали при всемирном запуске сервиса в Индии.

На сайте можно посмотреть сериалы Amazon «Человек в высоком замке», «Моцарт в джунглях», «Очевидное», шоу бывшей команды Top Gear — «Grand Tour», а также фильмы и сериалы других производителей.

Часть контента снабжена русскими субтитрами, при этом сам сервис доступен только в английской версии. Первая неделя работы сервиса бесплатная. Стоимость первого полугода использования сервиса для российских пользователей составляет 2,99 евро (около 193 рублей), затем — в 5,99 евро (387 рублей).

Ранее предполагалось, что сервис станет доступен в большинстве стран в мире в первой половине 2016 года, однако затем сроки сдвинулись. Отмечается, что ассортимент у Amazon Prime Video больше, чем у его конкурента — Netflix. Сам Netflix стал доступен в России в январе 2016 года. Стоимость месяца подписки Netflix варьируется от 7,99 евро (516 рублей) до (775 рублей).