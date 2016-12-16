В Цехе Белого на «Винзаводе» 24 и 25 декабря пройдет новогодний принт-маркет «Вкус Бумаги» — открытая платформа для экспозиции и продажи произведений искусства, выполненных в ручных техниках печати на бумаге. Об этом The Village сообщили представители мероприятия.

В Цехе Белого развернется масштабная экспозиция из более чем 1 500 произведений искусства, выполненных в различных техниках печатной графики. Здесь можно будет найти работы, сделанные в техниках шелкографии, литографии, линогравюры, офорта, сухой иглы и других техниках ручной печати. Их представят более 100 участников, среди которых — зарубежные художники, мастерские печатной графики, профильные вузы, галереи и коллекционеры.

Также здесь два дня будет идти программа мастер-классов, посетители которой смогут познакомиться с методами ручной печати и сделать новогоднюю открытку своими руками.

Мероприятие будет идти оба дня с 12:00 до 20:00. Вход и участие в мастер-классах бесплатные.

«Вкус Бумаги» — открытая платформа, созданная в 2014 году для экспозиции и продажи ручной печатной графики современных художников, а также для популяризации техник ручной печати.