Ассоциация театральных критиков России назвала спектаклем года постановку «Князь» режиссера Константина Богомолова, которую недавно прекратили показывать в театре «Ленком». Об этом The Villagе рассказали в пресс-службе организации.

Также члены АТК выбрали в качестве победителя номинации «Человек года» Константина Райкина. «Человеком года члены АТК почти единодушно назвали Константина Райкина за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества», — отмечается в сообщении АТК.

Премьера спектакля «Князь» состоялась в апреле 2016 года. 17 декабря его сняли с репертуара, объяснив это большим числом спектаклей в театре и низкой посещаемостью постановки.

В октябре художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин раскритиковал российские власти за возвращение «в сталинские времена». По мнению Райкина, церковь, власть и общественные организации не должны «бороться за нравственность в искусстве», так как у него уже достаточно «фильтров из режиссеров, художественных руководителей и критиков». В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил не путать цензуру с участием государства в культурной жизни.