На сайте мэрии Москвы заработал онлайн-навигатор по местам зимнего отдыха. С его помощью можно выбрать, чем заняться в городе за январских праздниках.

Развлечения можно искать по карте или по категориям, которых в путеводителе 13. Среди разделов: катки, лыжные базы, места для купания в парках, выставки ледяных скульптур, ледяные корки, площадки для кёрлинга и другие варианты проведения досуга. Здесь есть информация о времени их работы, расположении и стоимости услуг.

Также в навигаторе можно посмотреть, есть ли в том или ином месте бесплатный Wi-Fi, точки общепита, раздевалки, условия для людей с ограниченными возможностями и другая инфраструктура. Кроме того, можно отсортировать площадки по этим признакам.