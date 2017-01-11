В Московской консерватории 16, 17 и 18 февраля пройдет фестиваль «Зимние грезы», посвященный 150-летию со дня ее основания. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

В концертах примут участие виолончелист Сергей Антонов, являющийся также арт-директором фестиваля, Екатерина Мечетина, которая играет на фортепиано, скрипач Никита Борисоглебский и дирижер Валентин Урюпин.

«В этот вечер на сцене Большого зала зазвучат произведения Л. Бернстайна, А. Дворжака, Дж. Энеску, Дж. Россини, П. И. Чайковского. В концерте примет участие Концертный симфонический оркестр Московской консерватории. Руководитель и главный дирижер — заслуженный артист России, профессор А. А. Левин», — говорится в сообщении.

17 января пройдет камерный вечер. В первом отделении исполнят «Крейцерову сонату» Бетховена в версии для струнного квинтета. Анатолий Белый прочтет текст одноименной повести Льва Толстого. Во втором отделении концерта прозвучит октет Франца Шуберта для духовых и струнных.

В последний день фестиваля, 18 января, его участники исполнят романсы Бетховена для скрипки с оркестром, Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича и симфонию Петра Чайковского «Зимние грезы» (в честь нее назван фестиваль).