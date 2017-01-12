Эксперты «Кинопоиска» и компании «Яндекс», которая владеет сервисом, провели совместное исследование российского кино первых 15 лет ХХI века. Об этом The Village сообщила пресс-служба «Яндекса».

Специалисты проанализировали 2,3 тысячи полнометражных игровых фильмов, снятых в период с 2001-го по 2015 год. За это время российские кинематографисты также выпустили 3,4 тысячи сезонов сериалов и телефильмов, около сотни полнометражных мультфильмов и такое же количество анимационных сериалов. При этом в 2001 году было создано менее 70 лент, в 2015 — порядка 250. Сервис привел список пяти самых лучших фильмов по версии пользователей сайта.

Место Фильм Оценка

«Легенда № 17» 8.0

«Дурак» 8.0

«Брестская крепость» 8.0

«В августе 44-го» 7.9

«Остров» 7.9

Список лидеров по кассовым сборам возглавляет «Сталинград» с 68 миллионами долларов, за ним — «Ирония судьбы. Продолжение», собравшая 55 миллионов долларов, третье место занимает фильм «Вий 3D» с 39 миллионами долларов. Также сервис составил списки самых популярных кинематографистов: режиссеров, продюсеров, актеров и других кинодеятелей. Топ-5 режиссеров выглядит следующим образом:

Место Режиссер

Тимур Бекмамбетов

Алексей Балабанов

Петр Буслов

Дмитрий Дьяченко

Николай Лебедев

Также места в десятке режиссеров заняли Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Сергей Бодров-младший, Федор Бондарчук и Александр Войтинский. Единственной женщиной в списках самых важных российских кинематографистов стала актриса Оксана Акиньшина, которая вошла в актерский рейтинг. Полностью он выглядит так:

Место Актер

Константин Хабенский

Алексей Чадов

Оксана Акиньшина

Андрей Мерзликин

Владимир Вдовиченков

Чаще всего в России за последние 15 лет снимали драмы и комедии, реже всего — биографические и детские фильмы, мюзиклы и фильмы о спорте.

Самым популярным жанром у пользователей «Кинопоиска» стали фильмы о войне. Чаще всего российские фильмы отмечали на Венецианском фестивале, а самым востребованным отечественным режиссером в международном киносообществе стал Андрей Звягинцев. Каждый его фильм неоднократно отмечался за рубежом.

Также эксперты проанализировали названия картин, выяснив, что самыми распространенными словами в них стали «любовь», «день» и «жизнь».

Также эксперты сервиса составили капсулу кино — 15 фильмов, «которые и через 100 лет дадут потомкам представление о том, что происходило в отечественной киноиндустрии в начале ХХI века», включив в нее фильмы «Русский ковчег», «Бумер», «Возвращение», «Ночной дозор», «Шапито-шоу», «Груз 200», «Горько!» и другие картины.

В материале также есть отчеты по итогам каждого года из последних 15 лет.