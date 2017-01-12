На Главной аллее Измайловского парка заработал конный двор, где проходят занятия по верховой езде, а также катание на лошадях, пони, осле или верблюде. Об этом The Village рассказали в пресс-службе парка.

Конный двор работает каждый день с 09:00 до 21:00, выездные катания проводятся в выходные и праздничные дни с 11:00 до 22:00.

Стоимость часового занятия по верховой езде составляет 1 500 рублей, абонемента на четыре занятия — 4 тысячи рублей, на восемь занятий — 7 200 рублей, на 12 занятий — 9 600 рублей. Экскурсия по конюшне стоит 200 рублей, для детей от трех до 13 лет — 100 рублей. Продолжительность экскурсии — 20–30 минут.

Стоимость катания в экипаже или на санях по малому кругу — 200–250 рублей, катание по большому кругу для 2–3 человек обойдется в 2 тысячи рублей, для 4–5 человек — 3 тысячи рублей. Катание на верховой лошади стоит 300–500 рублей.

В пресс-службе отметили, что катание на осле и верблюде доступно не каждый день, информацию об этом просят уточнять заранее по телефону +7 (916) 926–31–19.

Льготы предоставляются инвалидам, сиротам (бесплатная поездка в санях и экипаже, а также экскурсия по конюшне), детям до трех лет (бесплатное катание в санях или экипаже в сопровождении взрослых) и ветеранам ВОВ (бесплатное пользование любым из перечисленных пунктов).