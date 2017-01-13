На сайте правительства Москвы заработал онлайн-путеводитель по зимним мероприятиям в парках города.

Сайт предлагает подборки событий на основе интересующих горожанина параметров. Так, пользователю предлагается выбрать, что он хочет сделать (поиграть в хоккей, удивиться, сходить на каток), с кем он хочет этим заняться (с друзьями, один, с семьей или вдвоем) и когда.

Кроме того, сервис предлагает случайные подборки мероприятий и еженедельные списки «самых интересных событий» — к примеру, фотовыставок, экскурсий, соревнований по игре в снежки, спортивных забегов и дискотек на катках.