На Тверской площади 21 января открывается антикварно-сувенирная ярмарка, которая будет работать до 12 февраля. Она запланирована не как обычная торговая площадка, а как «культурно-просветительское» мероприятие, рассказали The Village организаторы.

Основной павильон ярмарки будет называться «Гостиная». Его оформят как старую квартиру с «бабушкиными абажурами, кружевными скатертями и кузнецовскими статуэтками на рояле», — говорят организаторы. Здесь можно будет найти букинистические книги и старые журналы. Посетители смогут посетить мастер-классы по составлению гербария, оформлению альбомов и открыток и другим старым видам рукоделия, а также послушать лекции по истории московского быта.

Также в «Гостиной» откроется ретрофотоателье. Здесь гостям расскажут об истории фотографии, покажут, как делали снимки сто лет назад, и помогут сделать свое ретрофото. Для создания аутентичного образа будет работать специальная костюмерная.

В торговых павильонах планируют продавать антикварные товары и букинистические книги 1850–1960 годов. Здесь можно будет найти коллекционные монеты, посуду производства СССР и ГДР, советский фарфор, елочные игрушки, бижутерию и другие товары.

В павильоне «Кухня» организуют кулинарную школу. Гости узнают о том, каким было застолье царской семьи и изучат историю традиционных старинных блюд, таких как мясо по-французски и торт «Прага». Здесь же посетители смогут попробовать щи по-царски с белыми грибами, перловку с репой, пироги со свекольной ботвой и сыром, пирожки с потрохами и луком и форшмак из бочковой сельди.