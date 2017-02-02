Музей современного искусства «Гараж» представил сайт своего одноименного арт-туристического агентства. Об этом The Village рассказали представители музея.

Слоган сайта звучит как «Страна, которую вы не видели». По словам организаторов, миссия проекта — показать, что современное искусство есть не только в столице. «Мы покажем вам многообразие практик российских художников и познакомим с локальными арт-сценами», — говорится в сообщении.

Выбрать «культурный» тур в Челябинск, Владивосток, Ижевск, Омск и другие города России можно начиная с 10 марта. Для этого надо ввести свои данные и выбрать интересующий тур на сайте. Никакой дополнительной информации о турах организаторы пока не предоставляют, обещая, что предложения пользователи получат ближе к концу февраля. Пока указано, что стоимость путешествия на одного человека — 400 рублей.

Акция приурочена к первой Триеннале российского современного искусства, которая начинается 10 марта.