В воскресенье, 12 февраля, в Московском зоопарке пройдет празднование его 153-летия, сообщается на сайте правительства Москвы. В этот день в зоопарке проведут бесплатные экскурсии, квесты и мастер-классы, а также покажут спектакль.

Показ пройдет в галерее на старой территории в 11:00. Зооспектакль будет называться «Сказки русского леса». В нем примут участие животные из контактного зоопарка: лисы, ежи, зайцы, совы, куры и гуси. «Представление состоит из двух частей: кукольного спектакля по мотивам русских народных сказок и беседы с демонстрацией животных», — пояснили в пресс-службе зоопарка.

В 13:00 начнется квест с вопросами о зоопарке «Именинный калейдоскоп». После квеста пройдет мастер-класс, участникам которого предложат сделать съедобные игрушки для обитателей «Дома птиц».

В 15:00 в зоопарке пройдет лекция про обогащение среды. Здесь расскажут о создании головоломок, игрушек и кормушек для животных. Затем в павильоне «Приматы» пройдет экскурсия, во время которой участникам продемонстрируют технологии обогащения среды.

Записаться на участие в программе можно телефону +7 (499) 255–57–63. Количество мест ограниченно.