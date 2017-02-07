В парке ремесел на ВДНХ 18 и 19 февраля пройдет ярмарка сыра. Об этом The Village рассказали пресс-службе парка.

Посетители фестиваля смогут попробовать и купить разные сорта фермерского сыра со всей России. Так, на фестивале представлены сыры из Москвы, Костромы, Казани, Адыгеи, Горного Алтая и Казахстана, Владимирской, Липецкой, Калужской, Смоленской, Ярославской и Тульской областей.

Здесь можно будет купить камамбер, валансе, гауду, горгонзолу, рокфор с голубой плесенью, полутвердую качотту, том и халуми. Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, на которых можно будет научиться готовить острую итальянскую горгонзолу или бри.

Фестиваль пройдет с 11:00 до 19:00. Вход на мероприятие свободный.