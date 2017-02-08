В Москве в ночь с 18 на 19 февраля пройдет акция «Ночь квестов». Об этом The Village сообщили в проекте «Афиша-Квесты», который организует мероприятие.

Так, с 16:00 часов субботы, 18 февраля, и до 06:00 утра воскресенья, 19 февраля, большинство квестов Москвы, представленных на сайте сервиса, будут работать со скидкой от 40 % до 99 %. Всего в акции принимают участие 368 проектов, среди которых — «Клаустрофобия», «ВыХод», «Выйти из комнаты», «Ловушка» и «Погружение».

Чтобы принять участие в акции, необходимо заранее забронировать квест на сайте сервиса (ссылка станет активна 13 февраля). Для остальных участников акции регистрация станет доступна позже. Организаторы отмечают, что все развлечения имеют возрастные категории, самый младший рекомендуемый возраст участников — от пяти лет.

В этот день акция также распространяется на квесты Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России.

Первая «Ночь квестов» сервиса прошла в ночь с 29 по 30 октября.