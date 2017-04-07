Рестомаркет «ОбедБуфет» в торговом центре «Метрополис» устраивает 15 и 16 апреля гаражную распродажу. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

На сейле можно будет купить одежду и аксессуары, а также продать собственные неподошедшие вещи, которые находятся в хорошем состоянии.

Кроме того, в рестомаркете организуют мастер-классы проекта Running girls. В эти дни здесь также будет работать корнер экспресс-макияжа, студия с переводными татуировками, нейл-бар и угощения из специального меню.

Для детей в дни распродажи проведут кулинарные и художественные мастер-классы. Подробности можно узнать в группе мероприятия в Facebook.