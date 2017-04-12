Ночной клуб Soho Rooms объявил о своем закрытии. Информация об этом появилась на официальной странице заведения в Facebook.

До закрытия в клубе пройдут еще четыре вечеринки. 14 апреля выступит группа Quest Pistols, 15 апреля — Скриптонит, а 21 апреля — Елка. 22 апреля состоится последняя вечеринка — на ней выступит группа «Звери».

Загородный комплекс Soho Country Club продолжит работу.

Банкиры Дэн Рапопорт и Доминик Гуалтиери открыли ночной клуб Soho Rooms в 2007 году. Заведение располагается по адресу Саввинская набережная, 12/8.