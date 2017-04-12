В 2017 году международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival впервые проведет тематические программы совместно с другими культурными организациями и экспертами. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

Среди партнеров фестиваля значатся музей современного искусства «Гараж», Институт медиа, дизайна и архитектуры «Стрелка» и онлайн-издание «Афиша Daily», а также журналисты Юрий Сапрыкин и Александр Горбачев.

В авторской программе «Поездки за город» от Юрия Сапрыкина все фильмы будут посвящены путешествиям, а в программе «Последствия медиа» Александра Горбачева — тому, как информационные технологии изменили жизнь людей. «Стрелка» собрала фильмы об урбанистике, архитектуре и людях, изменивших облик городов, а «Гараж» — картины, снятые современными художниками, в том числе об искусстве. В программе «Ночные животные» от «Афиши Daily» покажут документальные истории об электронной музыке, рейв-культуре и ее героях.

Показы Beat Film Festival 2017 пройдут с 25 мая по 4 июня в Центре документального кино, кинотеатре «Каро 11 Октябрь», музее современного искусства «Гараж», во дворе института «Стрелка», Мультимедиа Арт Музее, «Пионере» и «Музеоне». Полное расписание фестиваля обнародуют 25 апреля.