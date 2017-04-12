С 10 по 30 мая в Scandinavia Club организуют цикл лекций о творчестве финской писательницы и художницы Туве Янссон. Об этом сообщается на сайте клуба.

В программе цикла заявлены четыре полуторочасовых лекции: «Туве Янссон и ее круг», «Обитатели мира муми-троллей», «Великие бунтарки Туве Янссон и Астрид Линдгрен», а также «Взрослые книги Туве Янссон». Все встречи начинаются в 19:30, расписание можно посмотреть на сайте проекта. Также позже появится онлайн-трансляция мероприятий.

Стоимость одной встречи — 750 рублей, абонемент на весь цикл лекций обойдется в 2 500 рублей. Доступ к онлайн-трансляции продается отдельно.

Scandinavia Club расположен по адресу улица Таганская, 31/22.

Туве Марика Янссон — известная финская писательница, художница и иллюстратор. Обрела известность благодаря своим книгам о муми-троллях и иллюстрациям к ним.