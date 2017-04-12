На территории дизайн-завода «Флакон» 13 мая пройдет фестиваль уличной культуры Urban Fest. Об этом The Village сообщили представители «Флакона». Мероприятие приурочено к восьмилетию завода.

«В этом году с 12:00 до 22:00 территория „Флакона“ превратится в огромную интерактивную площадку, на которой разместятся фуд-траки с уличной едой, большая музыкальная сцена и пять тематических зон: „Олдскул“, „Танцы“, „Игры и инновации“, „Актив“ и „Экстрим“», — говорится в сообщении.

Фестиваль проводится при поддержке студенческого совета Финансового университета. Вход свободный.