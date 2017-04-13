С 22 по 23 апреля в Москве пройдет пятый фестиваль современного искусства Days of Contemporary Art 2017. Об The Village рассказали организаторы мероприятия.

По их словам, цель фестиваля — помочь аудитории ближе познакомиться с современным искусством и научиться понимать его язык. Темой мероприятия в 2017 году стало «Многомирамало». В ее рамках участники исследуют субъективные границы внутреннего и внешнего: «выход за пределы осознаваемого, нестабильные и трансграничные состояния, кризис ценностных систем, амбивалентность происходящего».

Программа фестиваля делится на два блока: образовательный и художественный. Образовательную часть откроет разговор с художником Олегом Куликом о поездке на американский арт-фестиваль Burning Man, искусстве и современности. Также в программе — лекция художницы, кинокритика и журналистки Алисы Таёжной «Пограничные состояния: герои актуального кинематографа между реальностью и воображаемым», public talk с певицей и музыкантом Jekka (Евгения Недосекина) и участницами ее блога «Параллель» о девушках, занимающихся музыкальными проектами, а также интенсив по личному брендингу от Пражской школы дизайна.

В художественную часть DOCA войдут спецпроект художника Валерия Чтака, проект стрит-арт-художника Udmurt, скульптуры Гургена Петросяна, живопись и серия графических работ Марии Ивановой, а также арт-проект «Свободный от забот» иллюстратора Константина Брилевского.

Фестиваль пройдет на площадке Института гуманитарного образования и информационных технологий, расположенного по адресу улица Верхняя Первомайская, дом 53. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться.