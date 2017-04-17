Клуб «Конструктор», который закрылся на реконструкцию в феврале, полноценно заработает 19 мая. Об этом The Village рассказали представители клуба.

В клубе проводили отдельные вечеринки, но на постоянной основе мероприятий не было. Планируется, что 19 мая пройдет вечеринка Konstruktor Closing Party, которая в соцсети анонсируется как последняя вечеринка на площадке. Лайн-ап состоит из Unbalance, Stef Mendesidis, Nikita Tekknik, Gasitel.line-up, Oscar Mulero, Reeko, Unbalance, Gastel. Несмотря на название, это будет первая вечеринка после открытия клуба, а не вечеринка-закрытие.

Билеты уже есть в продаже и стоят 500 рублей. На входе в день мероприятия билет будет стоить 1 000 рублей.

«Конструктор» открылся на территории Бадаевского пивоваренного завода на Кутузовском проспекте в сентябре 2015 года. Клубом управляет компания Sagrado Corp., также занимающаяся Gipsy, Mix, «Известия Hall», «Бессонница», Icon и другими заведениями.