На дизайн-заводе «Флакон» с 21 по 23 апреля пройдет весенняя ярмарка Italian Week Festival. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

В программе — лекции, уроки итальянского и мастер-классы. В пятницу, 21 апреля, на «Флаконе» пройдет лекция под названием «Cucina Italiana. Итальянская кухня: от истоков до наших дней». На ней расскажут о том, как сформировалась итальянская кухня. Также в этот день прочтут лекцию «Возрождение во Флоренции». Слушатели узнают, как в XV веке во Флоренции произошла революция в истории изобразительного искусства — живописи, скульптуры и архитектуры.

В субботу, 22 апреля, на ярмарке состоятся урок итальянского для начинающих, беседа «Стереотипы о русских в Италии и об итальянцах в России», а также интерактив «Красота по-итальянски». На последний день фестиваля запланирован еще один урок итальянского для начинающих, а также повтор лекции «Возрождение в Венеции».

Кроме того, во время всего фестиваля будет работать детский корнер, где дети смогут сделать карнавальные маски, рисовать акварелью, а также создавать декорации из кофе. Все поделки можно будет забрать домой.

Вход на ярмарку свободный. Все три дня Italian Week Festival будет работать с 11:00 до 21:00. Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно на странице события в Facebook.