На ВДНХ в павильоне № 84 открылся Музей винтажной музыки, в котором есть старинные граммофоны, патефоны, радиоприемники и музыкальные автоматы. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Экспозиция разместится в пяти залах, каждый из которых посвящен определенному периоду в истории развития музыкальных аппаратов — конец XIX столетия, 1920-е годы, 1920–1940-е годы, 1930–1950-е годы, 1950–1980-е годы. Посетители музея могут послушать архивные записи исполнителей середины прошлого века из коллекции в 3 тысячи виниловых пластинок.

Все экспонаты музея находятся в рабочем состоянии. Так, здесь можно найти проигрыватель актера Жан-Поля Бельмондо, аппаратуру из студии, где записывались The Beatles, радиолу певца Иосифа Кобзона и радиоприемник балетного артиста Рудольфа Нуреева.

Кроме того, в музее будут проходить специальные музыкальные сеансы, лекции-концерты и вечера.