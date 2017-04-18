Депутат Госдумы Наталья Поклонская передала в Генеральную прокуратуру результаты проведенной по ее просьбе экспертизы трейлеров и сценария фильма Алексея Учителя «Матильда». Поклонская разместила заключение экспертной группы на своем сайте, заявив, что специалисты «со стажем экспертной деятельности до 28 лет» сочли недопустимость публичной демонстрации фильма в связи с «высокой степенью провокативности и уничижения».

«Комиссия заключает, что созданный в фильме „Матильда“ образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», — процитировала депутат заключение.

В документе говорится, что создатели фильма использовали в своей работе «манипулятивные приемы», подменив факты «художественным» вымыслом. По мнению экспертов, это может создать у зрителя ложное впечатление о реальности образа, который не соответствует исторической действительности.

«Названный фильм направлен на формирование вполне определенного — ложного образа российского императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека», — отмечается в документе.

Эксперты считают, что негативное воздействие сцен и образов фильма «Матильда» направлено на дискредитацию Николая II и всех прихожан Русской православной церкви, так как они «через религиозное почитание» находятся с Николаем II «в неразрывной связи».

Также они раскритиковали внешность балерины Матильды Кшесинской, назвав ее «некрасивой (с точки зрения классических европейских и в частности русских представлений о женской красоте) по внешности и иным физическим данным». Специалисты утверждают, что «на известных ее фотографиях четко видны: выпирающие кривые зубы, вытянутая вперед форма лица, делающая ее внешне сходной с мышью или крысой, несуразная фигура».

Балерину в ленте Учителя играет «актриса с удовлетворительными внешними данными», говорится в заключении, однако это, по мнению экспертов, значения не имеет. Поклонская уверена, что выводы экспертов являются достаточными и необходимыми для объявления предостережения о недопустимости выдачи фильму прокатного удостоверения.

Экспертизу выполнили член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при главном управлении министерства юстиции по Москве Игорь Понкин, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Всеволод Троицкий и доктор психологических наук, сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Виктор Слободчиков.

Понкин и Троицкий в 2012 году выступили экспертами по делу Pussy Riot, доказав виновность участниц группы на основании правил Лаодикийского и Трульского соборов. Также Понкин вместе со Слободчиковым в 2015 году стали авторами экспертизы спектакля Тимофея Кулябина «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета, который в итоге перестал там демонстрироваться.

Наталья Поклонская несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить еще не вышедший в прокат фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором идет речь о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской (премьера намечена на осень 2017 года). По ее словам, поводом для обращения стали жалобы граждан, которых оскорбляет экранизация любовной истории с участием причисленного к лику святых царя. Первая проверка, предметом которой был трейлер фильма, не выявила нарушений. Режиссер «Матильды» также жаловался на Поклонскую в Генпрокуратуру.