Фестиваль Alfa Future People объявил имена музыкантов, которые выступят на мероприятии в этом году. Об этом The Village сообщили представители организаторов фестиваля.

Хедлайнером заявлен голландский диджей Hardwell. На фестивале также выступят Infected Mushroom, araabMUZIK, Tiga, GusGus, россияне The Soul Surfers и Виктор Строгонов и другие музыканты. Полностью лайнап можно посмотреть на сайте Alfa Future People.

«Предстоящий фестиваль станет рекордным по числу сцен: кроме основной, на фестивале будут работать еще четыре сцены. Совершенно новыми для Alfa Future People станут лайв- и техно-сцены, также будут построены представленные на предыдущих событиях BassStage и Mash-up Stage», — рассказали представители организаторов мероприятия.

На мероприятии организуют лекционную зону Mail.Ru, мультимедийную выставку «о прошлом, настоящем и будущем освоения Вселенной» и площадки для занятия 12 видами спорта.

Фестиваль пройдет с 7 по 9 июля в Нижнем Новгороде.