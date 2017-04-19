В воскресенье, 23 апреля, на территории центра русской культуры «Кремль в Измайлово» впервые состоится молодежный фестиваль влюбленных. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Мероприятие приурочено к празднованию Красной горки, которая отмечается в первое воскресенье после Пасхи. Праздник продлится с 12:00 до 21:00.

На фестивале организуют зону быстрых свиданий и покажут старинный обряд — кузнечное венчание. Под руководством профессионального кузнеца влюбленные смогут выковывать железные сердца и забрать их с собой. Также для гостей приготовили конкурсы: для мужчин — перетягивание каната, забивание гвоздей и распил бревен, а для женщин — плетение венков и кос и раскрашивание яиц.

Кроме того, на фестивале можно будет попробовать традиционные русские блюда: каравай, блины, круглые лепешки и жареную яичницу-глазунью, а также пироги с мясом, ватрушки, пряники и рогалики. А двухметровые ходулисты будут раздавать карамельки.