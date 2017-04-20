В Москве 21 апреля пройдет праздничный весенний парад по Тверскому бульвару. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Начало парада запланировано в 14:00. Участники соберутся около памятника Тимирязеву у Никитских Ворот и пройдут вверх по Тверскому бульвару к Тверской улице. Организаторы готовы предоставить участникам временный карнавальный реквизит — необычные шляпы и разноцветные зонтики.

«Самовыражение во всех проявлениях приветствуется. Можно петь, танцевать и просто наслаждаться весной, видами Москвы и живой джазовой музыкой», — отметили организаторы парада.

Парад состоится в рамках фестиваля «Пасхальный дар».