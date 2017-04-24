С 29 апреля по 1 мая в павильоне № 75 на ВДНХ пройдет выставка Moscow Comic Convention 2017 & Cyber World. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

«Свои автограф- и фотосессии проведут звезда сериала „Вечность“ и фильма „Фантастическая четверка“ — Йоан Гриффит и неподражаемая Элис Эванс —героиня легендарных сериалов „Дневники вампира“ и „Первородные“. Гости фестиваля смогут встретиться и со всемирно известными косплеерами: Беном Шамма, к числу популярных косплей-работ которого относятся ведьмак Геральт (серия игр The Witcher), Солдат 76 (Overwatch) и Snake из игры Metal Gear Solid, и Лиуи Аквино, создавшим точные образы героев мультфильма „Как приручить дракона“ и „Город героев“. Именно эти работы Лиуи Аквино привезет на Moscow Comic Convention 2017 & Cyber World 2017», — рассказали организаторы.

В рамках выставки пройдет несколько специализированных мероприятий. На посвященной видеоиграм Cyber World 2017 пройдут турниры по Overwatch, Injustice 2, Dota 2, Hearthstone и Counter Strike: GO. В League of Cosplay будут соревноваться косплееры из России и стран ближнего зарубежья. На мероприятии представят Multiverse — развлекательные стенды, которые посвящены последним новинкам мира компьютерных игр и технологий.

На аллее профессиональных и начинающих художников Art Village 250 авторов покажут гостям фестиваля свои работы и проведут мастер-классы. Также будет организована территория косплей-мастерских, где пройдут занятия по работе с материалами. В игротеке посетители смогут принять участие в турнирах по настольным играм. В рамках Moscow Comic Convention 2017 & Cyber World 2017 также представят ряд магазинов, где можно будет купить комиксы и книги, фигурки супергероев и персонажей аниме, хендмейд-товары и новинки виртуальной реальности.