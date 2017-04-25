В пятницу, 28 апреля, основатели Музея истории телесных наказаний откроют в центре русской культуры «Кремль в Измайлово» Музей кнута и пряника. В нем детям расскажут о непослушании, правонарушениях, преступлениях и наказаниях. Об этом The Village сообщили представители нового музея.

«Как в сказках: зло обязательно существует, иначе добру не с кем было бы сражаться, нечего было бы побеждать. А зло в сказках разное, различны и пороки. В игровой форме через сказки, притчи и реальные исторические факты расскажем о вреде алкоголя — и как наказывали пьяниц на Руси и в Европе, о вреде курения — и как боролись с курильщиками наши предки, о воровстве, лености, трусости и предательстве — и как это осуждалось и наказывалось во всем мире», — заявили в музее.

Также экскурсоводы расскажут о розгах, азартных играх и наказаниях для картежников. При этом несовершеннолетним не будут рассказывать о палачах и показывать пытки. Организаторы обещают, что в музее будут ручные домашние животные, тактильные арт-объекты и потайные двери. Всем дошедшим до конца или до середины экскурсии в качестве награды будет полагаться пряник.

Взрослым в музее расскажут о переходе от амбивалентной модели воспитания к социализирующей.

Записаться на экскурсию можно по телефону: +7 (985) 827–46–00. Стоимость посещения: 200 рублей — за льготный билет и 300 — за стандартный.