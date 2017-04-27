20 мая на площадке культурного центра «ЗИЛ» состоится фестиваль «День Норвегии», приуроченный к празднованию Дня Конституции этой страны. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль продлится с 12:00 до 22:00. Посетителей ждут открытые уроки, музыкальные выступления, кинофильмы, мастер-классы, тематические зоны, маркеты, фотозоны и выступления артистов, а также спортивные площадки, выставки и флешмобы.

В частности, в 12:00 состоится семинар «Удивительные норвежцы: тролли или викинги? 10 секретов сказок и стереотипов о Норвегии», а в 14:00 гости смогут послушать лекцию научного сотрудника Московской консерватории Елены Битеряковой под названием «Эдвард Григ: о жизни, о музыке, о себе».

Более подробную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Вход свободный.