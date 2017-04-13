Когда в Сети появился ролик «Collaba», в ленте моего фейсбука случился страшный переполох. Знакомые музыканты, диджеи и просто любители музыки сцепились в тредах на сотни комментариев, выясняя, что случилось с внешним видом Стыцамена и что произошло с музыкой. По поводу внешнего вида все очень круто объяснили на comma.com.ua, процитирую:

«Готовя план захвата мира, Дорнобанда наверняка задавалась вопросом — что в Штатах знают об Украине?Дорн — осознанно или нет — обыгрывает его, посвящая сингл секс-рабыням. К тому же это вдвойне выгодная тема ввиду нового пика феминизма в культуре».

А с музыкой, на мой взгляд, все прекрасно. Весь альбом — то джазовый дроп, то брейкбит, то афро, то даб: манера меняется от трека к треку. С произношением Иван не заморачивается, но это гармонично вписывается в общий стиль (талановiтий, чортяка). Дорнобанда явно готовит план по захвату мира. Рекомендую послушать —хотя бы для общего развития.