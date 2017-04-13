ЭкспериментРедакция слушает новый альбом Ивана Дорна «Open the Dorn»
«Все оказалось не так радикально и интересно, как было заявлено, но буду слушать еще: вдруг случится магия?»
Сегодня запланирован официальный релиз нового студийного альбома Ивана Дорна, состоящего из 11 композиций. К первой англоязычной пластинке команда Дорна подошла более чем ответственно — о том, как готовился альбом, сняли целый сериал OTDocumentary, а фанатам предложили послушать все песни заранее — для этого надо было пройти квест по городу. В музыкальном плане новая работа главной звезды постсоветского пространства заметно отличается от предыдущих: музыканты стирают не только языковые границы, но и жанровые — в ход идут фанк, даб, джаз, хип-хоп и гитарные запилы.
В редакции The Village есть и фанаты Дорна, и те, кто мало интересовался его творчеством. Мы послушали «Open the Dorn» и собрали весь спектр мнений о пластинке.
Даша Скребцова
дизайнер
Обычно я слушаю совсем другое: сейчас это лоу-фай, серф, сайкоделик и абстрактная электронная музыка. Поскольку я не слежу за тем, что делает Дорн, и со скепсисом отнеслась к эксперименту, новый альбом меня удивил. В целом мне понравилось. Крутые эксперименты с разными стилями, альбом получился очень разный. Классно, что он делает такую попсу. Уверена, что его будут много ставить на тусовках. Хотя лично я вряд ли захочу вдруг его переслушать.
Алла Буракова
менеджер редакции
Русский язык не очень музыкален ни фонетически, ни семантически. Тексты песен легко скатываются в пошлость, сложные щи или обнажают стилистическую беспомощность авторов. Иван Дорн хоть и кажется немного оторванным чуваком, но на самом деле это самый адекватный из поп-исполнителей, у него действительно получается хорошо петь по-русски. А на английском он звучит не так интересно. И произношение стоило бы немного смягчить, и текст местами слишком незамысловат, в духе какого-нибудь ультрапоп-хауса. Музыкально это все тот же Дорн, менее хитовый, более трушный; как и прежде, стильный и прошаренный, отлично подходит как для фонового звучания, так и для упоротого изучения. С каждым альбомом он все свободнее, за ним любопытно наблюдать. Иван и его команда — хорошо продуманные музыканты с неплохим вкусом и музыкальной эрудицией. Пока они все делают правильно, но я бы хотела послушать это на русском или украинском. А пока ждем, как отреагирует Запад.
Настя Макоста
редактор раздела «Развлечения»
Когда в Сети появился ролик «Collaba», в ленте моего фейсбука случился страшный переполох. Знакомые музыканты, диджеи и просто любители музыки сцепились в тредах на сотни комментариев, выясняя, что случилось с внешним видом Стыцамена и что произошло с музыкой. По поводу внешнего вида все очень круто объяснили на comma.com.ua, процитирую:
«Готовя план захвата мира, Дорнобанда наверняка задавалась вопросом — что в Штатах знают об Украине?Дорн — осознанно или нет — обыгрывает его, посвящая сингл секс-рабыням. К тому же это вдвойне выгодная тема ввиду нового пика феминизма в культуре».
А с музыкой, на мой взгляд, все прекрасно. Весь альбом — то джазовый дроп, то брейкбит, то афро, то даб: манера меняется от трека к треку. С произношением Иван не заморачивается, но это гармонично вписывается в общий стиль (талановiтий, чортяка). Дорнобанда явно готовит план по захвату мира. Рекомендую послушать —хотя бы для общего развития.
Андрей Яковлев
спецкор
Я не большой любитель творчества Дорна, но иногда танцую дома под его старые добротные песни. Не люблю ломаные ритмы с реверсированием, но «Collaba» меня зацепила. Не сразу, но зацепила. Кажется, я не слышал (или не запомнил) ничего похожего на эту песню и вполне допускаю, что на новой для Дорна территории уже есть ребята поинтереснее, о которых я пока не знаю. Новый альбом я проиграл пока пару раз, и он не произвел сильного впечатления. Все оказалось не так радикально и интересно, как было заявлено, но буду слушать еще — вдруг случится магия? (Не случится.)
Таня Симакова
главный редактор
Дорн всегда славился музыкальной эрудицией, но сейчас, похоже, наступил этап горя от ума. Вся его фирменная непосредственность испарилась, усложнились мелодии —и так не самые очевидные. Не думаю, что это найдет признание у широкой аудитории. Возможно, на Западе такую работу примут хорошо, но в России все еще танцуют под слова, а тут подпевать не получится. Лично мне нужно время, чтобы как следует понять альбом и решить, нравится он мне или нет. Как фон для работы эта музыка точно не подходит: она перетягивает внимание на себя и не дает сосредоточиться. Для меня это скорее хороший знак.
Ануш Долуханян
редактор новостей
Я слушаю Дорна уже лет пять, и мне он нравится. Некоторая часть моих коллег начала кидаться помидорами и говорить, что альбом отстой. А я послушала его, и не один раз. Дорн заметно растет: все начиналось для меня со «Стыцамена», а сейчас «Collaba» и «OTD», которые и по ритму, и по звучанию круче. Плюс ко всему треки на английском, под них можно и от мира выключиться, и сосредоточиться. В уши не бьет, на мозг не давит — просто танцуешь и отдыхаешь. Уже представляю, как слушаю «Open the Dorn» и хожу веселенькая по улице.
Алик Кемалов
продюсер
Уже давно никто не стесняется. Если вы еще по каким-то причинам воспринимаете Ивана Дорна как смазливого певца с попсовыми куплетами, то спешу вас огорчить: вы заблуждаетесь. То, что начал делать Иван в альбоме «Jazzy Funky Dorn», благополучно переросло в «Open the Dorn». К фанковому задору и лиричности джаза добавилась актуальная электронная волна. И все это слушается на одном дыхании.
Для меня показателем уровня альбома являются мои ноги. Если при прослушивании они начали пританцовывать, то все — это успех. В случае с новым альбомом Дорна все так и произошло.
Наталья Шляховая
фоторедактор
Не буду я слушать это 💩 аудионасилие.
Настя Дубовицкая
менеджер по рекламе
У Дорна получился неоднозначный альбом. У меня сложилось ощущение, будто он хотел угодить всем. В альбоме есть треки, которые зайдут хоть на рейве, хоть на чилле дома, хоть на джазовом вечере. А от альбома ожидаешь полноценной истории. Эту музыку сложно слушать в наушниках, для меня она заходит только на фоне какого-нибудь ивента или под какой-то видеоряд.
Федор Карнаков
редактор франшиз Village+
В регионах не взлетит.
Обложка: Condorn Company / Masterskaya
КомментарииПодписаться